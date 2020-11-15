В Минске начались задержания на акции в центре города

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В Минске начались задержания на акции противников действующего президента Александра Лукашенко в центре города, сообщает РИА Новости.
В Минске начались задержания на акции в центре города
  • Reuters

Сообщается, что люди приносят цветы к стихийному мемориалу одному из погибших в ходе акций протеста в Белоруссии Александру Тарайковскому. Первые задержанные были задержаны в районе станции метро «Пушкинская» через дорогу от мемориала.

Около этой станции метро сторонники белорусской оппозиции планируют собраться на протестный марш. Задержания проходят в основном рядом с гостиницей «Орбита», расположенной в этом районе, и через дорогу от нее. 

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев, силовики применили слезоточивый газ рядом со станцией метро «Пушкинская».

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что после состоявшихся в Белоруссии 9 августа президентских выборов задержаниям подверглись более 25 тыс. участников акций протеста.

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