Посольство России занимается вопросом задержания журналистов в Минске

Российское посольство в Белоруссии занимается вопросом задержания журналистов в Минске, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Посольство занимается», — сказала она РИА Новости.

Ранее корреспондент агентства сообщила, что задержана при освещении акции протеста в Минске и доставлена в РУВД Центрального района.

Уточняется, что, кроме неё, задержаны ещё двое российских журналистов.

Ранее стало известно, что в Минске начались задержания на акции противников действующего президента Александра Лукашенко в центре города. Очевидцы рассказали, что несколько светошумовых гранат взорвались рядом с метро «Пушкинская».