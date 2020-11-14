Новый и. о. президента Киргизии назвал основную задачу на посту

Новый исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов назвал основной задачей на посту проведение открытых и законных президентских выборов в стране.

«Основная задача — проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путём создания равных условий для всех кандидатов», — цитирует его пресс-служба.

Мамытов также пообещал «защитить мирную жизнь людей и целостность страны».

Ранее исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства на выборах. Его полномочия перешли спикеру парламента республики Таланту Мамытову.

В ЦИК Киргизии сообщили, что почти 60 кандидатов подали документы на регистрацию на президентские выборы.