Новый и. о. президента Киргизии назвал основную задачу на посту

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Новый исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов назвал основной задачей на посту проведение открытых и законных президентских выборов в стране.
Новый и. о. президента Киргизии назвал основную задачу на посту
  • © Пресс-служба Жогорку Кенеша

«Основная задача — проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путём создания равных условий для всех кандидатов», — цитирует его пресс-служба.

Мамытов также пообещал «защитить мирную жизнь людей и целостность страны».

Ранее исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства на выборах. Его полномочия перешли спикеру парламента республики Таланту Мамытову.

В ЦИК Киргизии сообщили, что почти 60 кандидатов подали документы на регистрацию на президентские выборы.

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