Новый и. о. президента Киргизии назвал основную задачу на посту
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«Основная задача — проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путём создания равных условий для всех кандидатов», — цитирует его пресс-служба.
Мамытов также пообещал «защитить мирную жизнь людей и целостность страны».
Ранее исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства на выборах. Его полномочия перешли спикеру парламента республики Таланту Мамытову.
В ЦИК Киргизии сообщили, что почти 60 кандидатов подали документы на регистрацию на президентские выборы.