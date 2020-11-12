Минздрав Украины оценил возможные сроки получения вакцины от COVID-19

Глава Минздрава Украины Максим Степанов оценил возможные сроки поступления в страну вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, Киев находится в контакте с рядом европейских, американских и китайских компаний, чьи вакцины проходят третью стадию испытаний, и ожидает регистрации одной из них.

«Регистрация, по моим ощущениям, будет до Нового года. Потом начинается уже процесс производства и поставки этих вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце I квартала», — сказал Максимов в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь Киеву в получении вакцины от COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. По результатам исследований он показал 90%-ную эффективность в предотвращении инфицирования COVID-19. Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована в США в ноябре.

Еврокомиссия одобрила закупку 300 млн доз этой вакцины.