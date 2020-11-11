ЕК одобрила закупку 300 млн доз вакцины от BioNTech и Pfizer

Еврокомиссия одобрила закупку вакцины от коронавируса, разрабатываемой компаниями из Германии и США BioNTech и Pfizer. Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

«Сегодня Еврокомиссия утвердила контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Мамер, контракт предполагает изначальную закупку 200 млн доз от имени стран — членов Евросоюза и опцию на приобретение ещё 100 млн.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эту вакцину наиболее перспективной на сегодняшний день.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний препарата. По результатам исследований он показал эффективность в 90% в предотвращении инфицирования COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эти сообщения обнадёживающими.