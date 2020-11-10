Зеленский попросил Меркель помочь Украине в получении вакцины от COVID-19

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Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь Украине в получении вакцины от COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.
Зеленский попросил Меркель помочь Украине в получении вакцины от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса... Просил бы вашего содействия в учёте интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — отметил Зеленский.

Уточняется, что украинский лидер также попросил канцлера Германии «о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX».

Ранее Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.

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