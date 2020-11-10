КС Украины обвинил власти в блокировании работы судебного органа

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Конституционный суд (КС) Украины обвинил власти страны в незаконном блокировании работы судебного органа.
КС Украины обвинил власти в блокировании работы судебного органа
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба КС.

«Блокирование принятия Конституционным судом Украины «неудобных» решений является подтверждением того, что власти нужен ручной и послушный орган конституционной юрисдикции», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в заявлении подчёркнуто, что «заинтересованные лица» продолжают нагнетать ситуацию вокруг судебного органа.

Ранее возле дома главы Конституционного суда Украины прошла акция протеста.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Судья КС Игорь Слиденко предрёк Украине распад в случае роспуска судебного органа.

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