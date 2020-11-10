В Азербайджане возбудили дело из-за крушения российского вертолёта Ми-24
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Как отмечается, состоялся телефонный разговор генеральных прокуроров Азербайджана и России Камрана Алиева и Игоря Краснова.
«В ходе телефонного разговора генеральный прокурор… проинформировал своего коллегу о предварительном расследовании уголовного дела», — говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что дело возбуждено по статье «Халатное отношение к службе».
9 ноября вертолёт Ми-24 был сбит над Арменией вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.
В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская сторона случайно сбила вертолёт, там принесли извинения за трагический инцидент.
Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным извинился за инцидент, заявив, что виновники будут наказаны.