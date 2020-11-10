Пашинян заявил, что находится в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в данный момент находится на территории Армении. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Я, конечно, нахожусь в Армении и полноценно выполняю работу премьер-министра», — отметил армянский премьер.

Пашинян ранее заявил, что все зачинщики погромов, вспыхнувших в Ереване после подписания соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, будут привлечены к ответственности.

Сообщалось, что у здания парламента Армении в Ереване произошла стычка между демонстрантами и охранниками спикера парламента Арарата Мирзояна, сам он был избит.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, речь идёт об урегулировании, которое отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении.