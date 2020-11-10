Пашинян заявил, что находится в Армении
- Reuters
«Я, конечно, нахожусь в Армении и полноценно выполняю работу премьер-министра», — отметил армянский премьер.
Пашинян ранее заявил, что все зачинщики погромов, вспыхнувших в Ереване после подписания соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, будут привлечены к ответственности.
Сообщалось, что у здания парламента Армении в Ереване произошла стычка между демонстрантами и охранниками спикера парламента Арарата Мирзояна, сам он был избит.
Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, речь идёт об урегулировании, которое отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении.