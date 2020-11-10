Пашинян: зачинщиков беспорядков в Ереване привлекут к ответственности

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все зачинщики погромов, вспыхнувших в Ереване после подписания соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, будут привлечены к ответственности.
Пашинян: зачинщиков беспорядков в Ереване привлекут к ответственности
  • Reuters

«Все организаторы сегодняшних преступлений будут привлечены к ответственности по всей строгости», — сказал премьер Армении в прямом эфире в Facebook.

Ранее сообщалось, что у здания парламента Армении в Ереване произошла стычка между демонстрантами и охранниками спикера парламента Арарата Мирзояна, сам он был избит.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 

Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, речь идёт об урегулировании, которое отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении.

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