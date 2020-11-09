В Азербайджане расследуют ЧП с российским вертолётом Ми-24 в Армении

Короткая ссылка
Генпрокуратура Азербайджана проводит расследование инцидента с российским вертолётом Ми-24, который ранее был по ошибке сбит азербайджанской стороной над территорией Армении.
В Азербайджане расследуют ЧП с российским вертолётом Ми-24 в Армении
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Генпрокуратура Азербайджана приступила к немедленному расследованию инцидента, связанного со сбитым 9 ноября в 18:30 (17:30 мск. — RT) на нахичеванском направлении армяно-азербайджанской границы вертолётом Ми-24, принадлежащим России», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что объективное решение будет принято в зависимости от результата расследования.

«В связи с указанным вопросом Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики выражает глубокое сожаление и соболезнования семьям погибших членов экипажа, желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате произошедшего погибли два человека, ещё один пострадал.

Позднее в МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская сторона случайно сбила российский вертолёт Ми-24.

В Баку принесли извинения за трагический инцидент и добавили, что готовы выплатить российской стороне компенсацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить