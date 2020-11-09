В ОДКБ прокомментировали ЧП с российским вертолётом Ми-24 в Армении

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьёзную обеспокоенность в связи с ЧП в Армении с российским вертолётом Ми-24, который случайно был сбит азербайджанской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
В ОДКБ прокомментировали ЧП с российским вертолётом Ми-24 в Армении
  • © МЧС Армении

По его словам, в организации сожалеют, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе «привело к таким печальным последствиям».

«Выражаем серьёзную озабоченность произошедшим инцидентом, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождёмся результатов расследования, откуда был произведён выстрел», — приводит РИА Новости заявление Зайнетдинова.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате произошедшего погибли два человека, ещё один пострадал.

Позднее в МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская сторона случайно сбила российский вертолёт Ми-24.

В Баку принесли извинения за трагический инцидент и добавили, что готовы выплатить российской стороне компенсацию.

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