В ОДКБ прокомментировали ЧП с российским вертолётом Ми-24 в Армении
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По его словам, в организации сожалеют, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе «привело к таким печальным последствиям».
«Выражаем серьёзную озабоченность произошедшим инцидентом, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождёмся результатов расследования, откуда был произведён выстрел», — приводит РИА Новости заявление Зайнетдинова.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате произошедшего погибли два человека, ещё один пострадал.
Позднее в МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская сторона случайно сбила российский вертолёт Ми-24.
В Баку принесли извинения за трагический инцидент и добавили, что готовы выплатить российской стороне компенсацию.