Санду отказалась от дебатов с Додоном перед президентскими выборами

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду отказалась от дебатов с действующим главой страны Игорем Додоном перед президентскими выборами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы настаивали на проведении дебатов перед людьми на тему экономических проблем, борьбы с пандемией и коррупцией. Додон не может дать ответы на вопросы и решать проблемы, с таким человеком мне не о чем разговаривать, он может проводить дебаты лишь с прокурорами на тему коррупции», — сказала она.

Ранее Санду приняла приглашение Додона провести дебаты перед вторым туром президентских выборов. Они должны были состояться 11 ноября перед вторым туром голосования.

1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы: Санду набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61%.

Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, 15 ноября, как ожидается, пройдёт второй тур.

Подробнее — в материале RT.