Санду согласилась на дебаты с Додоном перед вторым туром выборов

Бывший премьер Молдавии, кандидат на пост президента Майя Санду приняла приглашение молдавского лидера Игоря Додона провести дебаты перед вторым туром президентских выборов. Об этом Санду заявила в ходе брифинга.

«Мы примем участие в дебатах на нейтральной территории. Детали согласуют штабы», — цитирует ТАСС Санду.

Как пишет Sputnik Молдова, Додон ранее предложил Санду провести дебаты на национальном телеканале и в Экономической академии.

Предлагается, чтобы дебаты вели два независимых аналитика, один из которых говорит на государственном языке, другой — на русском.

1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы: Санду набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61%.

Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, 15 ноября, как ожидается, пройдёт второй тур.

Подробнее — в материале RT.