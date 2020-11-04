Санду согласилась на дебаты с Додоном перед вторым туром выборов

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Бывший премьер Молдавии, кандидат на пост президента Майя Санду приняла приглашение молдавского лидера Игоря Додона провести дебаты перед вторым туром президентских выборов. Об этом Санду заявила в ходе брифинга.
Санду согласилась на дебаты с Додоном перед вторым туром выборов
  • Reuters

«Мы примем участие в дебатах на нейтральной территории. Детали согласуют штабы», — цитирует ТАСС Санду.

Как пишет Sputnik Молдова, Додон ранее предложил Санду провести дебаты на национальном телеканале и в Экономической академии.

Предлагается, чтобы дебаты вели два независимых аналитика, один из которых говорит на государственном языке, другой — на русском.

1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы: Санду набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61%.

Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, 15 ноября, как ожидается, пройдёт второй тур.

Подробнее — в материале RT.

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