Нарышкин заявил об участии турецкой разведки в событиях в Карабахе
- РИА Новости
«Работу турецкой разведывательной службы мы ощущаем, видим отдельные элементы этой работы (в Нагорном Карабахе. — RT)», — приводит агентство слова Нарышкина.
Нарышкин ранее заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций.
29 сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Турция «фактически вовлечена» в процесс в Карабахе, отметив, что речь идёт о военных инструкторах и высокопоставленных военных.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Карабахе.
По его словам, все слухи об участии турецкой стороны «носят провокационный характер».