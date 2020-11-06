Нарышкин заявил об участии турецкой разведки в событиях в Карабахе

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Служба внешней разведки (СВР) России «ощущает» и видит «отдельные элементы» работы турецкой разведки в событиях в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил об участии турецкой разведки в событиях в Карабахе
  • РИА Новости

«Работу турецкой разведывательной службы мы ощущаем, видим отдельные элементы этой работы (в Нагорном Карабахе. — RT)», — приводит агентство слова Нарышкина.

Нарышкин ранее заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций.

29 сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Турция «фактически вовлечена» в процесс в Карабахе, отметив, что речь идёт о военных инструкторах и высокопоставленных военных.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Карабахе.

По его словам, все слухи об участии турецкой стороны «носят провокационный характер».

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