Нарышкин заявил об участии турецкой разведки в событиях в Карабахе

Служба внешней разведки (СВР) России «ощущает» и видит «отдельные элементы» работы турецкой разведки в событиях в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.

«Работу турецкой разведывательной службы мы ощущаем, видим отдельные элементы этой работы (в Нагорном Карабахе. — RT)», — приводит агентство слова Нарышкина.

Нарышкин ранее заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций.

29 сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Турция «фактически вовлечена» в процесс в Карабахе, отметив, что речь идёт о военных инструкторах и высокопоставленных военных.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Карабахе.

По его словам, все слухи об участии турецкой стороны «носят провокационный характер».