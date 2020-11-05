Лукашенко: уехавшие работать в Польшу врачи не смогут вернуться

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уехавшие работать в Польшу и страны Запада белорусские врачи не смогут вернуться в республику, чтобы продолжить работать дома.
Лукашенко: уехавшие работать в Польшу врачи не смогут вернуться
  • РИА Новости

«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернёшься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что это не угроза, а приказ для правительства.

«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что поручил не признавать в республике дипломы, полученные за границей.

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