Лукашенко поручил не признавать полученные за границей дипломы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил не признавать в республике дипломы, полученные за границей.
Лукашенко поручил не признавать полученные за границей дипломы
  • Reuters

«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», — приводит БЕЛТА его слова.

Он также прокомментировал намерение некоторых белорусских студентов уехать учиться за границу.

«Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко оценил общественно-политическую обстановку, которая, по его мнению, сложилась в соседних странах: в Польше, в Литве и на Украине.

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