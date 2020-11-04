СМИ: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
СМИ: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
  • © РИА Новости
  • Reuters

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что», — говорится в сообщении.

В конце октября Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Белоруссии было бы правильно, чтобы все политические силы республики включились в этот процесс.

В начале октября Путин и Лукашенко провели два телефонных разговора, в ходе которых обсуждали вопрос открытия границ, а также ряд международных проблем, включая ситуацию в Нагорном Карабахе.

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