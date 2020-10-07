Лукашенко и Путин обсудили вопрос открытия границ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону вопрос открытия границ, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Лукашенко и Путин обсудили вопрос открытия границ
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией», — цитирует агентство БЕЛТА пресс-службу.

Отмечается, что лидеры стран условились поручить правительствам отработать эти вопросы и разобраться в ситуации.

Также Лукашенко и Путин уделили большое внимание ситуации с распространением коронавируса.

2 октября Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.

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