Лукашенко и Путин обсудили вопрос открытия границ
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- РИА Новости
«Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией», — цитирует агентство БЕЛТА пресс-службу.
Отмечается, что лидеры стран условились поручить правительствам отработать эти вопросы и разобраться в ситуации.
Также Лукашенко и Путин уделили большое внимание ситуации с распространением коронавируса.
2 октября Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.