Лукашенко и Путин обсудили вопрос открытия границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону вопрос открытия границ, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией», — цитирует агентство БЕЛТА пресс-службу.

Отмечается, что лидеры стран условились поручить правительствам отработать эти вопросы и разобраться в ситуации.

Также Лукашенко и Путин уделили большое внимание ситуации с распространением коронавируса.

2 октября Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.