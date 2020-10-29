Путин оценил возможность урегулирования ситуации в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Белоруссии было бы правильно, чтобы все политические силы республики включились в этот процесс и не обвиняли главу государства Александра Лукашенко.
Путин оценил возможность урегулирования ситуации в Белоруссии
  • РИА Новости

«Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, политические силы включились в этот процесс, огульно бы не обвиняли президента Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а устроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса», — сказал Путин.

Путин обратил внимание, что президент Белоруссии объявил о возможности внесения изменений в Конституцию или принятия нового документа, а также проведения на этой базе парламентских и президентских выборов. 

«Я думаю, что это, исходя из реалий сегодняшнего дня и оценки политической ситуации, с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Белоруссией нужно что-то вносить дополнительно.

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