Путин оценил необходимость изменений в договоре о Союзном государстве

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Белоруссией нужно что-то вносить дополнительно.
Путин оценил необходимость изменений в договоре о Союзном государстве
  • РИА Новости

«В договоре о создании Союзного государства всё предусмотрено, мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно. Вопрос заключается в том, реализовывать какие-то элементы этого плана, который уже есть, существует на протяжении двух десятилетий, либо пока от чего-то воздержаться», — сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Он отметил, что российская сторона ничего не форсирует.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «непростой обстановке» вокруг Союзного государства.

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