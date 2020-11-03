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В Белоруссии сообщили об отсутствии задолженности за газ перед Россией

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Белоруссия не имеет задолженности за потреблённый природный газ перед Россией. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко.
В Белоруссии сообщили об отсутствии задолженности за газ перед Россией
  • Reuters

«Расчёты за потреблённый газ завершены, у нас задолженности перед Российской Федерацией нет. Cейчас мы хотели бы выйти в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году, рассчитываем, что она будет для нас привлекательной», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Головченко отметил, что Белоруссия не испытывает проблем с объёмами поставок природного газа.

«Что касается альтернативных объёмов поставок, то, как и в текущем году, они также будут использоваться, но основной объём нефти Беларусь будет закупать трубопроводным транспортом из России», — сказал премьер.

В октябре министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Минск активно обсуждают объёмы поставок нефти и газа, а также цены на них.

В начале сентября Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.

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