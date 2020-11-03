В Белоруссии сообщили об отсутствии задолженности за газ перед Россией

Белоруссия не имеет задолженности за потреблённый природный газ перед Россией. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко.

«Расчёты за потреблённый газ завершены, у нас задолженности перед Российской Федерацией нет. Cейчас мы хотели бы выйти в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году, рассчитываем, что она будет для нас привлекательной», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Головченко отметил, что Белоруссия не испытывает проблем с объёмами поставок природного газа.

«Что касается альтернативных объёмов поставок, то, как и в текущем году, они также будут использоваться, но основной объём нефти Беларусь будет закупать трубопроводным транспортом из России», — сказал премьер.

В октябре министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Минск активно обсуждают объёмы поставок нефти и газа, а также цены на них.

В начале сентября Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.