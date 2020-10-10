Москва и Минск ведут «активные переговоры» о поставках нефти и газа
«С нашими коллегами из Республики Беларусь мы находимся в постоянном контакте и работаем сейчас вместе над созданием единых энергетических рынков и в нефтяной отрасли, и в газовой, и в электроэнергетике. При этом у нас довольно активный диалог идёт сейчас по поводу будущих поставок нефти и газа и выработки подходов по индикативным параметрам, ну и, соответственно, по экономическим условиям», — цитирует Новака ТАСС.
Министр оценил диалог как «достаточно конструктивный».
В начале сентября Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
Также стороны обсудили сотрудничество по линии энергетики и в других сферах.