Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе цены на газ

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе формирования цены на газ. Об этом, как передаёт ТАСС, в ходе пресс-конференции рассказал белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Он проинформировал, что во вторник, 30 июня, состоялось «знаковое мероприятие», когда встретились министры энергетики двух стран Александр Новак и Виктор Каранкевич.

«И мне показалось, что понимание созрело. Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», — отметил дипломат.

По его словам, Белоруссия в настоящее время не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с «Газпромом».

«Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить: к 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», — добавил Семашко.

Ранее в Белоруссии заявляли о необходимости «пересмотра цены» на российский газ.

5 июня Минск направил «Газпрому» письмо с предложениями по условиям поставок газа в 2020 году.