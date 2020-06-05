Минск отправил «Газпрому» письмо с предложениями по поставкам газа

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Министерство энергетики Белоруссии заявило, что российской компании «Газпром» было направлено письмо с предложениями по условиям поставок газа в 2020 году.
Минск отправил «Газпрому» письмо с предложениями по поставкам газа
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году», — говорится в заявлении белорусского ведомства.

Уточняется, что в обращении к российской компании также идёт речь о методике ценообразования с 2021 года.

«В письме подчёркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учётом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», — добавили в министерстве.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны. По его словам, сумма «белорусской задолженности» составляет $165 млн.

Министерство энергетики Белоруссии, в свою очередь, заявило об отсутствии у белорусской стороны задолженности за импортируемый природный газ. 

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