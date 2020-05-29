В «Газпроме» назвали сумму долга Белоруссии за газ
- РИА Новости
«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 млн 570 тыс. долларов США», — уточнил он.
По его словам, в белорусское Минэнерго было отправлено соответствующее письмо.
В начале апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск запросил у России снижения цены на газ для республики в 2020 году.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян назвали завышенной цену на российский газ.