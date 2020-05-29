В «Газпроме» назвали сумму долга Белоруссии за газ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырьё в размере $165,6 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости