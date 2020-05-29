В «Газпроме» назвали сумму долга Белоруссии за газ

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырьё в размере $165,6 млн. Об этом сообщает РИА Новости.
В «Газпроме» назвали сумму долга Белоруссии за газ
  • РИА Новости

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 млн 570 тыс. долларов США», — уточнил он.

По его словам, в белорусское Минэнерго было отправлено соответствующее письмо.

В начале апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск запросил у России снижения цены на газ для республики в 2020 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян назвали завышенной цену на российский газ.

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