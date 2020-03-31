Лукашенко и Пашинян назвали завышенной цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян назвали завышенной цену на российский газ.

В ходе телефонных переговоров стороны обсудили цены на топливо, которое страны импортируют из России.

«Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствует мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», — говорится в сообщении агентства БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Ранее белорусский лидер обсудил с рабочей группой ситуацию с договорённостями с Россией по поставкам нефти.