Белоруссия намерена ежемесячно покупать два танкера нефти не из России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск намерен ежемесячно покупать не менее двух танкеров нефти с поставкой не из России.

«Беларусь приняла решение, что всё равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ) в месяц мы будем брать, вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет», — приводит БЕЛТА слова Румаса.

Он отметил, что это вопрос экономической безопасности.

По его словам, вопрос только в том, будет ли Минск брать много альтернативной нефти.

Также Румас заявил, что Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти.