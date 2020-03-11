Белоруссия намерена ежемесячно покупать два танкера нефти не из России

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск намерен ежемесячно покупать не менее двух танкеров нефти с поставкой не из России.
Белоруссия намерена ежемесячно покупать два танкера нефти не из России
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«Беларусь приняла решение, что всё равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ) в месяц мы будем брать, вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет», — приводит БЕЛТА слова Румаса.

Он отметил, что это вопрос экономической безопасности.

По его словам, вопрос только в том, будет ли Минск брать много альтернативной нефти.

Также Румас заявил, что Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти.

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