Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
  • globallookpress.com

Как пишет БЕЛТА, премьер сообщил об этом, комментируя состоявшиеся в Москве переговоры с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

«Ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла», — сказал он.

По его словам, Россия пообещала «в течение нескольких дней» провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ.

Румас также отметил, что повестка дня сотрудничества Белоруссии и России не ограничивается вопросами поставок нефти. 

11 марта Мишустин на встрече с Румасом заявил, что Белоруссия является стратегическим партнёром России.

Как отмечал ранее премьер Белоруссии, падение цен на нефть предоставляет дополнительные возможности Минску в переговорах с Москвой по поставкам сырья в республику.

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