Мишустин назвал Белоруссию стратегическим партнёром России

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что Белоруссия является стратегическим партнёром России.
Мишустин назвал Белоруссию стратегическим партнёром России
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Убеждён, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора. Это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, ну и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Белоруссии», — сказал Мишустин.

Как он отметил, Белоруссия — стратегический и ведущий внешнеэкономический партнёр России в пространстве СНГ.

Ранее сообщалось, что Мишустин и Румас встретятся в Москве 11 марта и обсудят вопросы взаимодействия двух стран в контексте интеграционных процессов.

В феврале белорусский лидер Александр Лукашенко выразил готовность к «реальной интеграции» с Россией без понуждения

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