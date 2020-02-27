Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения
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«Мы остаёмся, как всегда, привержены реальной интеграции — без понуждения к интеграции. Новый термин появился в Союзе — «понуждение к интеграции». И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чём идёт речь», — цитирует его БЕЛТА.
По его словам, ещё во время президентства в России Бориса Ельцина Белоруссия инициировала «реальную интеграцию» экономик двух государств при сохранении суверенитета и независимости.
«При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — отметил Лукашенко.
Он также добавил, что Минск «однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир».
Ранее Лукашенко заявил об отсутствии у российского лидера Владимира Путина цели объединять Россию и Белоруссию в одну страну.
В Кремле также опровергли сообщения об обсуждении Путиным и Лукашенко возможности объединения двух государств.