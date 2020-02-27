Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения

Белоруссия по-прежнему привержена «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Мы остаёмся, как всегда, привержены реальной интеграции — без понуждения к интеграции. Новый термин появился в Союзе — «понуждение к интеграции». И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чём идёт речь», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, ещё во время президентства в России Бориса Ельцина Белоруссия инициировала «реальную интеграцию» экономик двух государств при сохранении суверенитета и независимости.

«При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что Минск «однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир».

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии у российского лидера Владимира Путина цели объединять Россию и Белоруссию в одну страну.

В Кремле также опровергли сообщения об обсуждении Путиным и Лукашенко возможности объединения двух государств.