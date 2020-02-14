Лукашенко: у Путина нет цели объединять Россию и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у российского лидера Владимира Путина нет цели объединять две страны в одну.

«Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может», — приводит пресс-служба белорусского лидера слова Лукашенко.

Он отметил, что в шутку предлагал России войти в состав Белоруссии, а белорусский президент встанет во главе объединённого государства.

При этом он отметил, что это может быть «не обязательно Лукашенко».

«Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал подробности переговоров с Путиным, которые состоялись 7 февраля в Сочи.