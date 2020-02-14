Лукашенко рассказал подробности встречи с Путиным в Сочи
- РИА Новости
По словам Лукашенко, форма переговоров была своеобразной: сначала президенты встретились за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались около полутора часов, передаёт БЕЛТА.
Лукашенко пояснил, что на встрече обсуждались проблемы середины прошлого века, после чего лидеры затронули современные угрозы в своём и других регионах.
«Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали», — рассказал он, после чего был поднят вопрос нефтяной сферы.
7 февраля в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии.
Как отмечал Лукашенко, на встрече с Путиным они дошли «до глубины седых времён» в переговорах один на один.