Лукашенко рассказал подробности встречи с Путиным в Сочи

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 7 февраля в Сочи.

По словам Лукашенко, форма переговоров была своеобразной: сначала президенты встретились за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались около полутора часов, передаёт БЕЛТА.

Лукашенко пояснил, что на встрече обсуждались проблемы середины прошлого века, после чего лидеры затронули современные угрозы в своём и других регионах.

«Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали», — рассказал он, после чего был поднят вопрос нефтяной сферы.

7 февраля в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии.

Как отмечал Лукашенко, на встрече с Путиным они дошли «до глубины седых времён» в переговорах один на один.

Лидеры также сыграли в хоккей в спорткомплексе «Галактика».