Лукашенко и Путин дошли «до глубины седых времён» в личных переговорах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что они дошли «до глубины седых времён» в переговорах один на один.
Лукашенко и Путин дошли «до глубины седых времён» в личных переговорах
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времён в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны)», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что стороны обсудили вопросы, «которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими».

Лукашенко добавил, что, дойдя до современности, президенты решили с теми, кто вовлечён в процесс, продолжить разговор.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко приступили к переговорам в Сочи в расширенном формате.

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