Путин выразил надежду на продолжение интеграции с Белоруссией
- РИА Новости
«Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнёрства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также отметил, что Россия и Белоруссия смогли уже многое сделать для наращивания двусторонних связей и реализации совместных проектов.
Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой отметил, что Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией.