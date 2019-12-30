Путин выразил надежду на продолжение интеграции с Белоруссией

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Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом в адрес лидера Белоруссии Александра Лукашенко выразил надежду на дальнейшую работу по интеграции двух стран.
Путин выразил надежду на продолжение интеграции с Белоруссией
  • РИА Новости

«Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнёрства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также отметил, что Россия и Белоруссия смогли уже многое сделать для наращивания двусторонних связей и реализации совместных проектов.

Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой отметил, что Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией.

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