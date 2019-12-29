В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Короткая ссылка
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
  • globallookpress.com

«Ярким явлением стал выход нашего Банка развития, по сути, финансового института правительства, на рынок еврооблигаций... Это к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдём на некую другую валюту», — приводит его слова в эфире телеканала «Беларусь 1» РИА Новости.

В марте в Кремле заявили о заинтересованности в расчётах с Минском в национальных валютах.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но ею не должен стать российский рубль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить