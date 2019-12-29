В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

«Ярким явлением стал выход нашего Банка развития, по сути, финансового института правительства, на рынок еврооблигаций... Это к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдём на некую другую валюту», — приводит его слова в эфире телеканала «Беларусь 1» РИА Новости.

В марте в Кремле заявили о заинтересованности в расчётах с Минском в национальных валютах.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но ею не должен стать российский рубль.