Мишустин и Румас встретятся в Москве 11 марта

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Российский премьер Михаил Мишустин встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом 11 марта в Москве. Они обсудят вопросы взаимодействия двух стран в контексте интеграционных процессов.
Мишустин и Румас встретятся в Москве 11 марта
  • РИА Новости

«Планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — сообщили в российском кабмине.

6 марта Мишустин и Румас провели телефонный разговор и обсудили вопросы интеграции.

Также они согласовали график предстоящих контактов.

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