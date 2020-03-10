Мишустин и Румас встретятся в Москве 11 марта

Российский премьер Михаил Мишустин встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом 11 марта в Москве. Они обсудят вопросы взаимодействия двух стран в контексте интеграционных процессов.

«Планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — сообщили в российском кабмине.

6 марта Мишустин и Румас провели телефонный разговор и обсудили вопросы интеграции.

Также они согласовали график предстоящих контактов.

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил готовность к «реальной интеграции» с Россией без понуждения.