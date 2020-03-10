Мишустин и Румас встретятся в Москве 11 марта
- РИА Новости
«Планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — сообщили в российском кабмине.
6 марта Мишустин и Румас провели телефонный разговор и обсудили вопросы интеграции.
Также они согласовали график предстоящих контактов.
Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил готовность к «реальной интеграции» с Россией без понуждения.