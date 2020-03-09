Румас: ситуация с нефтью даёт возможность договориться Минску и Москве
- globallookpress.com
«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — приводит БЕЛТА слова Румаса.
Он отметил, что это в равной степени влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.
Румас также сообщил, что на данный момент «нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть».
По его словам, Нацбанк Белоруссии будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль.
9 марта цены на нефть обвалились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Курс рубля к доллару и евро резко снизился.