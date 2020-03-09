Румас: ситуация с нефтью даёт возможность договориться Минску и Москве

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что падение цен на нефть предоставляет дополнительные возможности Белоруссии в переговорах с Россией по поставкам сырья в республику.

«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — приводит БЕЛТА слова Румаса.

Он отметил, что это в равной степени влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.

Румас также сообщил, что на данный момент «нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть».

По его словам, Нацбанк Белоруссии будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль.

9 марта цены на нефть обвалились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Курс рубля к доллару и евро резко снизился.