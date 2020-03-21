В Белоруссии обсудили договорённости с Россией по нефти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с рабочей группой ситуацию с договорённостями с Россией по поставкам нефти.
В Белоруссии обсудили договорённости с Россией по нефти
  • Reuters

Как сообщает БЕЛТА, соответствующее обсуждение состоялось во время совещания по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

Отмечается, что на встрече присутствовали премьер-министр страны Сергей Румас, белорусский вице-премьер Юрий Назаров, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и ряд других высокопоставленных лиц Белоруссии.

«Я поручил, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — спросил Лукашенко.

Глава его администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

Ранее Румас заявил, что Минск намерен ежемесячно покупать не менее двух танкеров нефти с поставкой не из России.

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