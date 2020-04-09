Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск запросил у России снижения цены на газ для республики в 2020 году.

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.

Как отмечает агентство, «в настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян назвали завышенной цену на российский газ.