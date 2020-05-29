В Белоруссии заявили об отсутствии долгов за импорт газа

Короткая ссылка
Белоруссия не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Об этом заявили в пресс-службе белорусского Минэнерго.
В Белоруссии заявили об отсутствии долгов за импорт газа
  • Reuters

«Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», — говорится в сообщении министерства в Facebook.

Там отметили, что расчёты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром транcгаз Беларусь» в соответствии с заключёнными договорами.

«В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению cтоимости поставляемого природного газа с учётом его калорийности», — добавили в ведомстве. 

Как подчеркнули в Минэнерго, урегулирование вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны.

По его словам, сумма «белорусской задолженности» составляет $165 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить