В Белоруссии заявили об отсутствии долгов за импорт газа

Белоруссия не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Об этом заявили в пресс-службе белорусского Минэнерго.

«Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», — говорится в сообщении министерства в Facebook.

Там отметили, что расчёты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром транcгаз Беларусь» в соответствии с заключёнными договорами.

«В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению cтоимости поставляемого природного газа с учётом его калорийности», — добавили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минэнерго, урегулирование вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны.

По его словам, сумма «белорусской задолженности» составляет $165 млн.