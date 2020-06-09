В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».

В Минэнерго Белоруссии заявили, что «за прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам».

«В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что глава российского Минэнерго Александр Новак провёл переговоры с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем в режиме видеоконференции.

В конце мая председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны. По его словам, сумма «белорусской задолженности» составляет $165 млн.

В свою очередь, Министерство энергетики Белоруссии заявило об отсутствии у белорусской стороны задолженности за импортируемый природный газ.