Новак провёл переговоры с министром энергетики Белоруссии
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Минэнерго России.
Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере».
Ранее Министерство энергетики Белоруссии заявило, что российской компании «Газпром» было направлено письмо с предложениями по условиям поставок газа в 2020 году.
В конце мая председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны. По его словам, сумма «белорусской задолженности» составляет $165 млн.
В свою очередь, Министерство энергетики Белоруссии заявило об отсутствии у белорусской стороны задолженности за импортируемый природный газ.