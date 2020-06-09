Новак провёл переговоры с министром энергетики Белоруссии

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Глава российского Минэнерго Александр Новак провёл переговоры с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем в режиме видеоконференции.
Новак провёл переговоры с министром энергетики Белоруссии
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Минэнерго России.

Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере».

Ранее Министерство энергетики Белоруссии заявило, что российской компании «Газпром» было направлено письмо с предложениями по условиям поставок газа в 2020 году.

В конце мая председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны. По его словам, сумма «белорусской задолженности» составляет $165 млн.

В свою очередь, Министерство энергетики Белоруссии заявило об отсутствии у белорусской стороны задолженности за импортируемый природный газ. 

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