Посольство опровергло данные о гибели пограничников России в Армении

Посольство России в Ереване опровергло появившиеся в интернете сообщения о гибели двух российских пограничников в Армении, назвав их информационными вбросами.

«В связи с... просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках «сведения» о гибели двух российских пограничников сообщаем: это не соответствует действительности», — говорится в заявлении в Facebook.

В российском посольстве призвали «осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

В российском МИД подтвердили приверженность Москвы союзническим обязательствам в отношении Еревана и пообещали оказать Еревану помощь, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил обращение Пашиняна к России как «признание поражения».