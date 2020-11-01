Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу по ситуации в Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров в Баку обсудили текущую ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, передаёт азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о том, что Армения продолжает обстреливать мирных граждан и населённые пункты Азербайджана... несмотря на соглашение о прекращении огня после встречи в Женеве», — говорится в заявлении.

31 октября в Армении, в свою очередь, заявляли об обстреле со стороны Азербайджана ряда населённых пунктов.

«Противник утром обстрелял Степанакерт, днём — Мартуни и Мартакерт, а в настоящее время Шуши находится под вражеским обстрелом», — приводит сообщение Единого информационного центра при кабмине Армении ТАСС.

В Баку в ответ заявили, что не преследуют военных целей на территории Армении.

Ранее Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Женеве договорились не наносить удары по гражданскому населению и невоенным объектам в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями в Карабахе.