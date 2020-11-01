Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу по ситуации в Карабахе

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Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров в Баку обсудили текущую ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, передаёт азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу по ситуации в Карабахе
  • РИА Новости

«Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о том, что Армения продолжает обстреливать мирных граждан и населённые пункты Азербайджана... несмотря на соглашение о прекращении огня после встречи в Женеве», — говорится в заявлении.

31 октября в Армении, в свою очередь, заявляли об обстреле со стороны Азербайджана ряда населённых пунктов.

«Противник утром обстрелял Степанакерт, днём — Мартуни и Мартакерт, а в настоящее время Шуши находится под вражеским обстрелом», — приводит сообщение Единого информационного центра при кабмине Армении ТАСС.

В Баку в ответ заявили, что не преследуют военных целей на территории Армении. 

Ранее Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Женеве договорились не наносить удары по гражданскому населению и невоенным объектам в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями в Карабахе. 

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