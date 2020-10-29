ЕС назвал неприемлемым продолжение военных действий в Нагорном Карабахе

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В Европейском союзе назвали неприемлемым продолжение военных действий и стрельбу по мирному населению в Нагорном Карабахе.
ЕС назвал неприемлемым продолжение военных действий в Нагорном Карабахе
  • © REUTERS/Stringer

«Европейский союз считает неприемлемым, что после трёх соглашений о прекращении огня, заключённых при посредничестве России, Франции и США, боевые действия в Нагорном Карабахе всё ещё продолжаются, и появляется всё больше сообщений об ударах по мирному населению», — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе напомнили сторонам конфликта об их обязанностях «по защите мирного населения в рамках международного гуманитарного права».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против дальнейшего раскручивания военного сценария в Нагорном Карабахе и призвал внешних игроков активизировать усилия для стабилизации мирного процесса в регионе.

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