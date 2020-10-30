В результате ДТП с микроавтобусом в Грузии погибли пять человек

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса рядом с грузинским городом Гори пять человек погибли и ещё одиннадцать получили травмы.

«Грузовой автомобиль «Даф» с турецкими номерами на 77-м км центральной автомагистрали Тбилиси — Сенаки — Леселидзе врезался в пассажирский микроавтобус. На месте погибли пять пассажиров микроавтобуса, а 11 получили повреждения различной степени», — приводит Интерфакс сообщение грузинского МВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В августе в результате падения пассажирского микроавтобуса с высоты в обрыв в Душетском муниципалитете Грузии погибли 17 человек и ещё трое получили серьёзные травмы.