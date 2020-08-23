Число жертв аварии с микроавтобусом в Грузии возросло до 17

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В результате падения пассажирского микроавтобуса с высоты в обрыв в Душетском муниципалитете Грузии погибли 17 человек и ещё трое получили серьёзные травмы, уточнили в МВД республики.
Число жертв аварии с микроавтобусом в Грузии возросло до 17
  • Reuters

«По имеющейся на данный момент информации, в результате инцидента 17 человек погибли и трое получили серьёзные ранения», — заявили в пресс-службе.

Автобус упал с высоты около 80 м на каменистый склон недалеко от села Бисо.

На место прибыли замглавы МВД Грузии Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, которые лично координируют поисково-спасательные мероприятия.

Начато расследование.

Ранее сообщалось, что пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты в Грузии, погибли 12 человек.

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