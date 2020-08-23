В Грузии 12 человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом

Пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты в Душетском муниципалитете Грузии. Не менее 12 человек погибли, трое получили серьёзные травмы, сообщили в МВД республики.

«По предварительным данным, в микроавтобусе 12 граждан погибли, трое получили серьёзные травмы. Спасатели уже эвакуировали их в безопасную зону, откуда их срочно доставят в больницу. Поиск и спасение других людей в транспорте продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент проводится идентификация пассажиров и другие оперативно-разыскные мероприятия, добавили в МВД.

«Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме», — подчеркнули в министерстве.

В июле 21 человек погиб и 15 пострадали в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.