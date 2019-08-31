В Грузии в результате ДТП пострадали 20 человек

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Возле грузинского села Телети произошло ДТП, в результате которого пострадали 20 человек.
В Грузии в результате ДТП пострадали 20 человек
  • Reuters

Как сообщает грузинский Первый канал, ещё два человека погибли в данном происшествии.

Уточняется, что в ходе аварии столкнулись три микроавтобуса и легковой автомобиль.

Как отмечает телеканал, в результате ДТП пострадали 17 граждан Армении, два грузина и один азербайджанец. Все они были госпитализированы.

Ранее в Московской области в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом пострадали шесть человек — граждане Монголии и Белоруссии.

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